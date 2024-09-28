Doa agar Tidak Menonton Video Syur Guru dan Murid di Gorontalo

Ilustrasi doa agar tidak menonton video syur oknum guru dan murid di Gorontalo. (Foto: Freepik)

DOA agar tidak menonton video syur oknum guru dan murid di Gorontalo dibahas dalam artikel berikut ini. Seperti diberitakan geger video viral persetubuhan oknum guru berinisial DA dengan murid wanita inisial PP.

Polisi mengungkap sejumlah fakta kasus viral video syur oknum guru dan murid di Gorontalo tersebut. Pelaku DA (57) selaku pemeran utama dalam video porno itu pun sudah ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan.

Guru berinisial DA dan murid wanita inisial PP terekam melakukan adegan persetubuhan layaknya suami istri. Petugas kepolisian mengungkap pelaku DA pertama kali menyetubuhi korban sejak awal 2024. Usai video mesumnya viral, hubungan keduanya diketahui telah terjalin sejak 2022.

Doa agar Tidak Menonton Video Syur

Dihimpun dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa amalan yang utama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa terhindar dari maksiat video syur atau pornografi. Di antara doa yang bisa diamalkan adalah doa yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

Syakal bin Humaid pernah mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas ia meminta kepada beliau untuk mengajarkannya bacaan ta'awudz yang biasa ia gunakan ketika meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan doa dengan beliau memegang tanganku lalu beliau ajarkan, ucapkanlah:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى وَمِنْ شَرِّ لِسَانِى وَمِنْ شَرِّ قَلْبِى وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّى

Allahumma inni a’udzu bika min syarri sam’ii, wa min syarri basharii, wa min syarri lisanii, wa min syarri qalbii, wa min syarri maniyyi.

"Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari kejelakan pada pendengaranku, dari kejelakan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dari kejelekan pada hatiku, serta dari kejelakan pada mani atau kemaluanku)."

(HR An-Nasa'i nomor 5446; Abu Dawud: 1551; Tirmidzi: 3492. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini hasan)