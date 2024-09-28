Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Doa agar Tidak Menonton Video Syur Guru dan Murid di Gorontalo

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |08:29 WIB
Doa agar Tidak Menonton Video Syur Guru dan Murid di Gorontalo
Ilustrasi doa agar tidak menonton video syur oknum guru dan murid di Gorontalo. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA agar tidak menonton video syur oknum guru dan murid di Gorontalo dibahas dalam artikel berikut ini. Seperti diberitakan geger video viral persetubuhan oknum guru berinisial DA dengan murid wanita inisial PP. 

Polisi mengungkap sejumlah fakta kasus viral video syur oknum guru dan murid di Gorontalo tersebut. Pelaku DA (57) selaku pemeran utama dalam video porno itu pun sudah ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan.

Guru berinisial DA dan murid wanita inisial PP terekam melakukan adegan persetubuhan layaknya suami istri. Petugas kepolisian mengungkap pelaku DA pertama kali menyetubuhi korban sejak awal 2024. Usai video mesumnya viral, hubungan keduanya diketahui telah terjalin sejak 2022.

Ilustrasi menonton video syur. (Foto: Shutterstock)

Doa agar Tidak Menonton Video Syur

Dihimpun dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa amalan yang utama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa terhindar dari maksiat video syur atau pornografi. Di antara doa yang bisa diamalkan adalah doa yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

Syakal bin Humaid pernah mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas ia meminta kepada beliau untuk mengajarkannya bacaan ta'awudz yang biasa ia gunakan ketika meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan doa dengan beliau memegang tanganku lalu beliau ajarkan, ucapkanlah:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى وَمِنْ شَرِّ لِسَانِى وَمِنْ شَرِّ قَلْبِى وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّى

Allahumma inni a’udzu bika min syarri sam’ii, wa min syarri basharii, wa min syarri lisanii, wa min syarri qalbii, wa min syarri maniyyi.

"Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari kejelakan pada pendengaranku, dari kejelakan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dari kejelekan pada hatiku, serta dari kejelakan pada mani atau kemaluanku)."

(HR An-Nasa'i nomor 5446; Abu Dawud: 1551; Tirmidzi: 3492. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini hasan) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/618/3080066/5-doa-saat-jenguk-orang-sakit-Up7GR1rnNs.jpg
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076657/pelantikan-prabowo-gibran-ketahui-pentingnya-mendoakan-pemimpin-negeri-5KsXBbRSsM.jpg
Pelantikan Prabowo-Gibran, Ketahui Pentingnya Mendoakan Pemimpin Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/616/3074798/bacaan-doa-menghilangkan-sihir-dari-dalam-tubuh-nk3DwH5qQ2.jpg
Bacaan Doa Menghilangkan Sihir dari Dalam Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/618/3074270/jangan-diam-saat-cukur-rambut-amalkan-doa-ini-agar-lebih-berkah-rG2PvvMLs9.jpg
Jangan Diam saat Cukur Rambut, Amalkan Doa Ini agar Lebih Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072186/doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-lulus-cpns-QLi6qtdiDb.jpg
Doa Orangtua untuk Anaknya agar Lulus CPNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/618/3071920/doa-ketika-menghadapi-orang-zalim-lengkap-dengan-artinya-GLTzoHzh12.jpg
Doa ketika Menghadapi Orang Zalim Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement