HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kapan Malam Nisfu Syaban 2026? Ini Jadwal Lengkapnya Agar Tak Terlewat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |16:29 WIB
Kapan Malam Nisfu Syaban 2026? Ini Jadwal Lengkapnya Agar Tak Terlewat
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Nisfu Syaban merupakan momen yang banyak dimanfaatkan umat Islam karena diyakini sebagai waktu saat Allah SWT menurunkan rahmat dan pengampunan-Nya. Nisfu Syaban secara harfiah berarti pertengahan bulan Syaban dan jatuh pada tanggal 15 bulan Syaban.

Kapan Nisfu Syaban 1447 H

Pada tahun hijriah ini, 1447 H, tanggal 1 Syaban dimulai pada 20 Januari 2025 masehi, sehingga menurut penghitungan, 15 Syaban akan jatuh pada 3 Februari 2026, dengan malam nisfu Syaban dimulai setelah Magrib pada 2 Februari 2026.

Anjuran Meningkatkan Ibadah

Umat Islam dianjurkan untuk menghidupkan malam Nisfu Syaban dengan berbagai bentuk ibadah dan amalan kebaikan. Beberapa amalan yang dapat dilakukan antara lain dengan shalat sunnah, membaca Alquran, beristighfar, berpuasa, dan bersedekah.

Amalan-amalan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadhan yang akan datang.

(Rahman Asmardika)

Telusuri berita muslim lainnya
