Jamaah Haji Diingatkan Tak Lontar Jumrah di Luar Jadwal, Hindari Cuaca Panas dan Kepadatan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |15:48 WIB
Jubir Kemenhaj Maria Assegaf (Foto: Tangkalan layar Youtube Kemenhaj)
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mengingatkan seluruh jamaah haji agar tidak melaksanakan prosesi lontar jumrah di luar jadwal resmi yang telah ditetapkan selama hari tasyrik di Mina, Kamis (28/5/2026).

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff mengatakan pengaturan jadwal lontar jumrah dilakukan demi menjaga keselamatan jamaah dari paparan cuaca panas dan kepadatan di kawasan Jamarat.

Kemenhaj menyatakan jamaah haji Indonesia dilarang melaksanakan lontar jumrah pada pukul 10.00 hingga 14.00 waktu Arab Saudi. Pada rentang waktu tersebut, jamaah diminta tetap berada di dalam tenda, menjaga kondisi fisik, memperbanyak minum air putih, serta menunggu jadwal resmi yang telah ditentukan.

“Waktu larangan ini diberlakukan untuk semua jumrah sebagai langkah perlindungan jamaah dari paparan cuaca panas dan potensi kepadatan di kawasan Jamarat,” kata Maria Assegaff, Kamis.

Ia mengatakan, seluruh jamaah juga diminta mengikuti arahan petugas, bergerak bersama rombongan, serta mengutamakan keselamatan dan kondisi kesehatan selama berada di Mina.

