Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa

JAKARTA - Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Sebab ia memiliki banyak dampak positif bagi kehidupan manusia, entah itu dari aspek sosial, spiritual, kesehatan atau selainnya. Karenanya juga Nabi menyebut, bahwa ada tiga kebahagiaan bagi siapa saja yang mengerjakan puasa.

Berikut khutbah Jumat berjudul : "Tiga Kebahagiaan bagi Orang yang Berpuasa”, sebagaimana dilansir NU Online, Jumat (27/2/2026).

Khutbah I

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَرَضَ الصِّيَامَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَجَعَلَهُ سَبَبًا لِتَطْهِيْرِ الْقُلُوْبِ وَتَرْبِيَةِ الْمُتَّقِيْنَ، وَخَصَّهُ بِالْأَجْرِ الْعَظِيْمِ تَشْرِيْفًا لِلصَّائِمِيْنَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةَ الْمُوَحِّدِيْنَ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَ قُدْوَةُ الْعَابِدِيْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، صَلَاةً دَائِمَةً إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ، أَمَّا بَعْدُ. فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللّٰهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ: وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Ta'ala, Tuhan yang telah mengatur alam secara paripurna, dengan misteri lika-liku kehidupan di dalamnya. Namun, karena kebesaran rahmat Allah-lah, pada hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan melaksanakan ibadah shalat Jumat dengan khidmat.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan agung kita, Nabi Muhammad saw, sang pembawa lentera rahmat bagi seluruh alam. Semoga Allah juga melimpahkan keberkahan kepada keluarga beliau, para sahabat yang setia memperjuangkan ajaran Islam, serta para ulama yang telah berkorban menjaga kemaslahatan umat sepanjang zaman.

Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt dengan melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, agar kita menjadi insan yang beruntung nan bahagia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 189:

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung.”

Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah

Puasa yang kita kerjakan selama bulan Ramadhan ini memiliki banyak manfaat. Selain membentuk kita menjadi insan yang bertakwa, dengan berpuasa juga dapat meningkatkan kesehatan tubuh, menumbuhkan rasa empati kepada sesama, serta mempererat ikatan silaturahmi keluarga. Karena dalam sebulan penuh kita dilatih, ditempa, dan dianjurkan untuk melaksanakan semuanya.

Memang secara manusiawi, melaksanakan puasa sangat melelahkan. Bagaimana tidak, selama sehari, dari terbit fajar sampai tenggelamya mentari, kita tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang menurut umum itu lezat, seperti: makan, minum, dan bergaul bersama istri. Dan itu kita lakukan selama sebulan.

Namun ternyata, terdapat tiga kebahagiaan yang disimpan oleh Allah untuk hamba-Nya di balik kelelahan dalam berpuasa ini. Siapa saja yang mengerjakan puasa dengan serius, maka semua kebahagiaan itu akan ia rasakan. Adapun dua di antara kebahagiaan tersebut, disebutkan langsung oleh Allah, melalui hadits qudsi dan sisanya disebutkan secara tersirat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.