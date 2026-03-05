5 Contoh Pidato Sambutan Nuzulul Quran Berbagai Tema 2026

JAKARTA - Nuzulul Quran merupakan momen penting bagi umat Islam yang memperingati turunnya Al-Quran. Pidato sambutan Nuzulul Quran biasanya diberikan pada acara peringatan malam Nuzulul Quran, baik di masjid, mushola, atau tempat-tempat lainnya. Dalam artikel ini, Okezone akan memberikan 5 contoh pidato sambutan Nuzulul Quran yang dapat digunakan dalam berbagai tema pada tahun 2026.

Tema 1: Peningkatan Iman dan Taqwa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan untuk hadir di acara Nuzulul Quran malam ini. Semoga shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang.

Tema malam ini sangat relevan dengan perjalanan kita sebagai umat Muslim, yaitu bagaimana Nuzulul Quran dapat meningkatkan iman dan taqwa kita. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang menyinari setiap langkah kita. Dalam momen Nuzulul Quran ini, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, baik dalam shalat, puasa, maupun amal-amal lainnya, agar menjadi hamba yang lebih taat dan bertaqwa kepada Allah.

Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga dengan itu, kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tema 2: Persatuan Umat Islam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak/Ibu yang saya hormati, serta seluruh jamaah yang hadir, alhamdulillah kita dipertemukan dalam acara Nuzulul Quran di malam yang penuh berkah ini. Pada kesempatan yang mulia ini, kita kembali mengingat turunnya Al-Quran, kitab yang menjadi sumber cahaya dan petunjuk hidup bagi umat Islam di seluruh dunia.