Bacaan Doa Qunut Tarawih serta Tata Cara Pelaksanaannya

JAKARTA - Doa qunut tarawih adalah doa pelengkap yang dibaca pada saat witir untuk meminta ampunan Allah SWT. Doa sunnah ini dibaca khususnya separuh akhir Ramadhan, mendekatkan kita dengan Allah SWT, seperti diajarkan Rasulullah SAW.

Doa qunut dibaca mulai tarawih malam ke-16 hingga akhir Ramadhan. Doa ini dibaca oleh imam pada rakaat ketiga witir, setelah rukuk, sebelum i'tidal.

Bacaan Doa Qunut Witir

اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَىْ عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

Allahummahdinii fiiman hadait, wa 'afiinii fiiman 'aafait, wa tawallaniifiiman tawallait, wa baarik lii fiimaa a'thait, wa qinii syarra maa qadhait. Innaka taqdhii walaa yuqdhaa 'alaik. Innahu laa yadzillu man waalait. Tabaarakta rabbanaa wa ta'aalait.

Arti:"Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan kepada orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, berilah aku kekuasaan kepada orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan, berkahilah aku pada segala yang telah Engkau berikan kepadaku, dan lindungilah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu dan tidak ada yang menetapkan kepada Engkau. Tidaklah akan hina siapa yang Engkau lindungi. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi." (HR. Tirmidzi no. 464).