Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |21:52 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya akan membuka pendaftaran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bulan ini pendaftaran akan dilakukan transparan dan akuntabel.

1. Pendaftaran Petugas Haji

Gus Irfan, sapaan akrabnya, menyampaikan hal tersebut saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (5/11/2025). Ia menyampaikan, proses seleksi petugas haji balal dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat.

"Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH kloter tingkat daerah akan dilaksanakan pada November 2025. Diikuti dengan seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat pada Desember 2025," kata Gus Irfan.

Gus Irfan memastikan, proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal itu ditujukan untuk menjamin terpilihnya petugas yang profesional, berintegritas serta memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan lapangan pelayanan jamaah.

"Proses seleksi dilaksanakan melalui mekanisme berbasis sistem informasi terintegrasi, meliput tahapan administrasi, tes kompetensi dan wawancara," katanya.

Gus mengungkapkan, seleksi tahapan akan diawasi secara ketat dan dilaksanakan dengan objektivitas untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses rekrutmen.

Ia pun mengajak semua kalangan seperti ASN, tenaga kesehatan profesional dan masyarakat yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengabdian kepada jamaah haji Indonesia untuk mendaftar sebagai PPIH.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement