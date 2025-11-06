Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya akan membuka pendaftaran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bulan ini pendaftaran akan dilakukan transparan dan akuntabel.

1. Pendaftaran Petugas Haji

Gus Irfan, sapaan akrabnya, menyampaikan hal tersebut saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (5/11/2025). Ia menyampaikan, proses seleksi petugas haji balal dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat.

"Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH kloter tingkat daerah akan dilaksanakan pada November 2025. Diikuti dengan seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat pada Desember 2025," kata Gus Irfan.

Gus Irfan memastikan, proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal itu ditujukan untuk menjamin terpilihnya petugas yang profesional, berintegritas serta memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan lapangan pelayanan jamaah.

"Proses seleksi dilaksanakan melalui mekanisme berbasis sistem informasi terintegrasi, meliput tahapan administrasi, tes kompetensi dan wawancara," katanya.

Gus mengungkapkan, seleksi tahapan akan diawasi secara ketat dan dilaksanakan dengan objektivitas untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses rekrutmen.

Ia pun mengajak semua kalangan seperti ASN, tenaga kesehatan profesional dan masyarakat yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengabdian kepada jamaah haji Indonesia untuk mendaftar sebagai PPIH.