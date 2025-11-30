Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bolehkah Puasa Ayyamul Bidh Digabung dengan Puasa Senin-Kamis?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |13:54 WIB
Bolehkah Puasa Ayyamul Bidh Digabung dengan Puasa Senin-Kamis?
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Puasa Ayyamul Bidh adalah ibadah sunnah yang dianjurkan dilakukan setiap bulannya. Tak jarang umat Muslim bertanya apakah puasa ini boleh digabungkan dengan puasa Senin-Kamis dalam satu hari yang sama.

Pertanyaan ini wajar muncul mengingat kedua puasa sunnah ini memiliki keutamaan tersendiri dan sering bertepatan dalam kalender Hijriah. Jawabannya adalah boleh, bahkan hal ini sangat dianjurkan karena akan memberikan pahala dua puasa sekaligus.

Hukum Menggabungkan Kedua Puasa Menggabungkan dua niat puasa sunnah dalam satu kesempatan dibolehkan oleh para ulama Islam. Ustaz Hanif Luthfi, Lc., dalam bukunya Amalan Ibadah Bulan Dzulhijjah menjelaskan bahwa puasa sunnah Ayyamul Bidh boleh digabung dengan puasa sunnah lainnya, termasuk puasa Senin-Kamis, ketika keduanya bertepatan dalam satu hari.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/330/3185807//ilustrasi-4Kjo_large.jpg
Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025 Lengkap dengan Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/330/3184078//ilustrasi-wUf6_large.jpg
Keutamaan Puasa Senin–Kamis dan Adabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/618/3181469//puasa-QwUG_large.jpg
Jadwal Puasa Ayyamul Bidh November 2025 Lengkap dengan Bacaan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/614/3175056//puasa-Lgjk_large.jpg
Niat Puasa Ayyamul Bidh Oktober 2025 Lengkap dengan Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167315//puasa-5mFV_large.jpg
Jadwal Puasa Sunnah pada September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3166053//puasa-4pAK_large.jpg
Bacaan Niat Puasa pada Bulan Maulid
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement