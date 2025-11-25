Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025 Lengkap dengan Niatnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |15:28 WIB
Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025 Lengkap dengan Niatnya
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah tiga hari di pertengahan bulan Hijriah, yang disebut sebagai hari-hari putih. Berdasarkan kalender, berikut jadwal jatuhnya Ayyamul Bidh untuk Desember 2025.

Apa itu Puasa Ayyamul Bidh

Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah pada hari ke-13, 14, dan 15 tiap bulan Hijriah; dikenal sebagai hari-hari putih karena terang bulan di malam hari. Puasa ini diajarkan sebagai amalan rutin tiga hari tiap bulan; keutamaannya sering disampaikan setara berpuasa satu tahun penuh karena dikalikan pahala sepuluh kali lipat.

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025

Ayyamul Bidh pada bulan Desember 2025 jatuh pada:

  • Kamis, 4 Desember 2025
  • Jumat, 5 Desember 2025
  • Sabtu, 6 Desember 2025

Jadwal ini mengikuti penanggalan pertengahan bulan Hijriah yang bertepatan pada tanggal-tanggal tersebut dalam kalender Masehi Desember 2025.

 

Telusuri berita muslim lainnya
