Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025 Lengkap dengan Niatnya

JAKARTA – Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah tiga hari di pertengahan bulan Hijriah, yang disebut sebagai hari-hari putih. Berdasarkan kalender, berikut jadwal jatuhnya Ayyamul Bidh untuk Desember 2025.

Apa itu Puasa Ayyamul Bidh

Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah pada hari ke-13, 14, dan 15 tiap bulan Hijriah; dikenal sebagai hari-hari putih karena terang bulan di malam hari. Puasa ini diajarkan sebagai amalan rutin tiga hari tiap bulan; keutamaannya sering disampaikan setara berpuasa satu tahun penuh karena dikalikan pahala sepuluh kali lipat.

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025

Ayyamul Bidh pada bulan Desember 2025 jatuh pada:

Kamis, 4 Desember 2025

Jumat, 5 Desember 2025

Sabtu, 6 Desember 2025

Jadwal ini mengikuti penanggalan pertengahan bulan Hijriah yang bertepatan pada tanggal-tanggal tersebut dalam kalender Masehi Desember 2025.