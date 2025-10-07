Niat Puasa Ayyamul Bidh Oktober 2025 Lengkap dengan Keutamaannya

JAKARTA - Niat puasa ayyamul bidh Oktober 2025 patut diketahui umat Islam. Begitu pula dengan keutamaan dari puasa sunnah ini.

Puasa ayyamul bidh adalah ibadah puasa sunnah yang dianjurkan setiap pertengahan bulan dalam kalender Hijriah, tepatnya tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Amalan ini memiliki banyak keutamaan dan ganjaran besar sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadits.

1. Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Oktober 2025

Berdasarkan Kalender Hijriah 2025 yang disusun Kementerian Agama, tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1447 jatuh pada 23 September 2025.

Karena itu, puasa Ayyamul Bidh 13, 14, dan 15 Rabi'ul Akhir 1447 H jatuh pada 5, 6, dan 7 Oktober 2025.

2. Niat Puasa Ayyamul Bidh

Berikut bacaan niat puasa ayyamul bidh :

نَوَيْتُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيْضِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ayyaamil baidhi sunnatan lillaahi ta'aalaa.

"Aku niat puasa pada Hari-hari Putih, sunnah karena AllahTa'ala."