Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Niat Puasa Ayyamul Bidh Juli 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |15:12 WIB
Niat Puasa Ayyamul Bidh Juli 2025
Niat Puasa Ayyamul Bidh Juli 2025 (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Puasa ayyamul bidh merupakan puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 13, 14, dan 15 dalam kalender Hijriah. Puasa sunnah ini sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan. 

Bulan ini, ayyamul bidh jatuh pada 9, 10, dan 11 Juli 2025 atau bertepatan dengan 13, 14, 15 Muharram. 

Jika ingin melaksanakan puasa ayyamul bidh, jangan lupa untuk membaca niatnya. Berikut niat puasa ayyamul bidh, lengkap Arab, latin, dan terjemahan:  

1. Niat Puasa Ayyamul Bidh

نَوَيْتُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيْضِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ayyaamil baidhi sunnatan lillaahi ta'aalaa.

Artinya : "Aku niat puasa pada Hari-hari Putih, sunnah karena AllahTa'ala."

2. Doa Buka Puasa Ayyamul Bidh

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلى رِزْقِكَ أفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمأُ وابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأجْرُ إِنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى

Allâhumma laka shumtu wa ‘alâ rizqika afthartu dzahaba-dh-dhama’u wabtalatil ‘urûqu wa tsabatal ajru insyâ-allâh ta‘âlâ

Artinya : “Ya Allah, untuk-Mulah aku berpuasa, atas rezekimulah aku berbuka. Telah sirna rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan (semoga) pahala telah ditetapkan, insyaaallah.”

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/618/3181469/puasa-QwUG_large.jpg
Jadwal Puasa Ayyamul Bidh November 2025 Lengkap dengan Bacaan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/614/3175056/puasa-Lgjk_large.jpg
Niat Puasa Ayyamul Bidh Oktober 2025 Lengkap dengan Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/614/3153880/puasa-7LkA_large.jpg
Kapan Puasa Ayyamul Bidh Juli 2025? Ini Jadwal Lengkap Versi NU dan Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/614/3146345/puasa-1m6T_large.jpg
Niat Puasa Ayyamul Bidh Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/614/3102916/puasa-RyO4_large.jpg
Puasa Ayyamul Bidh Setiap Tanggal Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/330/3085768/besok-puasa-ayyamul-bidh-berikut-niatnya-urUIMEQ0j9.jpg
Besok Puasa Ayyamul Bidh, Berikut Niatnya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement