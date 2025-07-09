Niat Puasa Ayyamul Bidh Juli 2025

JAKARTA - Puasa ayyamul bidh merupakan puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 13, 14, dan 15 dalam kalender Hijriah. Puasa sunnah ini sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan.

Bulan ini, ayyamul bidh jatuh pada 9, 10, dan 11 Juli 2025 atau bertepatan dengan 13, 14, 15 Muharram.

Jika ingin melaksanakan puasa ayyamul bidh, jangan lupa untuk membaca niatnya. Berikut niat puasa ayyamul bidh, lengkap Arab, latin, dan terjemahan:

1. Niat Puasa Ayyamul Bidh

نَوَيْتُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيْضِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ayyaamil baidhi sunnatan lillaahi ta'aalaa.

Artinya : "Aku niat puasa pada Hari-hari Putih, sunnah karena AllahTa'ala."

2. Doa Buka Puasa Ayyamul Bidh

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلى رِزْقِكَ أفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمأُ وابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأجْرُ إِنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى

Allâhumma laka shumtu wa ‘alâ rizqika afthartu dzahaba-dh-dhama’u wabtalatil ‘urûqu wa tsabatal ajru insyâ-allâh ta‘âlâ

Artinya : “Ya Allah, untuk-Mulah aku berpuasa, atas rezekimulah aku berbuka. Telah sirna rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan (semoga) pahala telah ditetapkan, insyaaallah.”