Berapa Hari Lagi Puasa Ramadhan 2026 Akan Dimulai? Ini Jadwal lengkap versi Muhammadiyah dan NU

JAKARTA - Bulan Ramadan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Banyak umat Muslim merindukan bertemu kembali dengan penuh keberkahan ini dan berusaha meraih keberkahan dan pahala sebanyak-banyaknya.

Bagi umat Islam yang ingin mengetahui berapa hari lagi menuju puasa dan ingin memastikan jadwal lengkapnya, berikut informasi terbaru berdasarkan penetapan Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi versi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Jadwal Puasa Ramadhan 2026 Versi Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid secara resmi menetapkan awal puasa Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yaitu perhitungan astronomis akurat berdasarkan posisi bulan dan matahari.

Puasa Ramadhan akan berlangsung selama 30 hari hingga tanggal 19 Maret 2026. Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Kalender ini digunakan sebagai acuan seragam di seluruh dunia oleh Muhammadiyah.