HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jauh dari Tanah Air, 8 Ribu WNI Sholat Id dan Rayakan Lebaran di Tokyo

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |07:50 WIB
Jauh dari Tanah Air, 8 Ribu WNI Sholat Id dan Rayakan Lebaran di Tokyo
Jauh dari Tanah Air, 8 Ribu WNI Sholat Id dan Rayakan Lebaran di Tokyo (KBRI Tokyo)
JAKARTA - Sebanyak 7.000 hingga 8.000 warga negara Indonesia (WNI) melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Indonesia Tokyo (MIT), yang berada di kompleks Sekolah Indonesia Tokyo, Jepang, pada Sabtu (21/3/2026). Pelaksanaan ibadah dilakukan dalam lima gelombang untuk mengakomodasi tingginya jumlah jamaah.

1. WNI Sholat Id di Tokyo

Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia, Nurmala Kartini Sjahrir, menyatakan penyelenggaraan sholat Idul Fitri tersebut merupakan hasil kerja sama antara KBRI Tokyo, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia (KMII) Jepang, serta berbagai komunitas WNI di Jepang.

“Saat ini, di Jepang terdapat sekitar 250 ribu WNI dengan berbagai profesi yang tersebar di berbagai prefektur. Alhamdulillah, kita semua dapat menikmati ibadah selama sebulan penuh pada Ramadhan dan bersilaturahmi untuk merayakan Idul Fitri. Momentum ini juga menjadi yang pertama bagi saya sebagai Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia untuk berlebaran bersama WNI. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus menjunjung nilai solidaritas di tengah masyarakat,” ujarnya, Minggu (22/3/2026).

Ia menambahkan, momentum Idul Fitri perlu dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, persaudaraan, dan silaturahmi, sekaligus menjaga hubungan baik dengan masyarakat Jepang.

“Kita juga harus menunjukkan bangsa Indonesia adalah masyarakat yang taat hukum dan peraturan setempat, serta menghormati norma, budaya, dan etika di lingkungan Jepang. Selamat merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin,” tambahnya.

Ketua KMII Jepang, Erwin Avianto, mengapresiasi dukungan penuh KBRI Tokyo dalam penyelenggaraan kegiatan Ramadan dan pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah.

Sementara itu, Ustaz Nasril Albab Mochamad, salah satu imam dan khatib sholat Idul Fitri 1447 Hijriah, menekankan tiga karakter insan bertakwa saat merayakan hari raya.

