Tata Cara Sholat Idul Fitri Lengkap Niat, Bacaan, serta Doanya

TATA cara Sholat Idul Fitri lengkap dengan niat, bacaan, serta doanya dibahas dalam artikel berikut ini. Sangat penting diketahui kaum Muslimin.

Sebelum menunaikan Sholat Idul Fitri, ada sunnah-sunnah yang bisa dilakukan. Seperti dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yakni berhias diri hingga makan terlebih dahulu.

BACA JUGA: Bacaan Sholat Idul Fitri Lengkap dengan Latinnya

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam riwayat. Ibnul Qayyim mengatakan, "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa keluar ketika Sholat 'Idul Fithri dan 'Idul Adha dengan pakaiannya yang terbaik." (Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad, 1/425)

Kemudian dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berangkat sholat 'ied pada hari Idul Fithri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat 'ied baru beliau menyantap hasil kurbannya." (HR Ahmad 5/352. Syekh Syu'aib Al Arnauth mengatakan hadits ini hasan)