HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Tata Cara Sholat Idul Fitri 2024 Beserta Niatnya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |18:08 WIB
Tata Cara Sholat Idul Fitri 2024 Beserta Niatnya
Ilustrasi tata cara Sholat Idul Fitri 2024 lengkap dengan niatnya. (Foto: Okezone)
A
A
A

INILAH tata cara Sholat Idul Fitri 2024 beserta niatnya. Dianjurkan mandi sebelum berangkat sholat id. 

Ibnul Qayyim mengatakan, "Terdapat riwayat yang shahih yang menceritakan bahwa Ibnu 'Umar yang dikenal sangat mencontoh ajaran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mandi pada hari 'ied sebelum berangkat sholat." (Lihat kitab Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad, 1/425) 

Kemudian berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ibnul Qayyim mengatakan, "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa keluar ketika Sholat 'Idul Fithri dan 'Idul Adha dengan pakaiannya yang terbaik." (Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad, 1/425)

Abu Sa'id Al Khudri mengatakan: 

Info grafis amalan sunnah sebelum Sholat Idul Fitri. (Foto: Okezone)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى

"Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam biasa keluar pada hari raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adha menuju tanah lapang." (HR Bukhari nomor 956 dan Muslim: 889)

Kemudian dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berangkat sholat 'ied pada hari Idul Fithri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat 'ied baru beliau menyantap hasil kurbannya." (HR Ahmad 5/352. Syekh Syu'aib Al Arnauth mengatakan hadits ini hasan) 

Halaman:
1 2
