HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sidang Isbat Penetapan Lebaran Idul Fitri Digelar Besok 9 April 2024

Hantoro , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |13:06 WIB
Sidang Isbat Penetapan Lebaran Idul Fitri Digelar Besok 9 April 2024
Ilustrasi rukyatul hilal sebelum sidang isbat Lebaran Idul Fitri 2024. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama akan menggelar Sidang Isbat (Penetapan) 1 Syawal 1445 Hijriah atau Lebaran Idul fitri pada besok Selasa 9 April 2024. Sidang isbat bakal digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan sidang isbat Lebaran Idul Fitri dilaksanakan secara tertutup dan dihadiri Komisi VIII DPR RI, pimpinan MUI, duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

"Sebagaimana biasa, sidang isbat awal Syawal selalu dilaksanakan pada 29 Ramadhan. Tahun ini bertepatan dengan 9 April 2024," ungkapnya, Selasa 2 April 2024, dilansir Kemenag.go.id.

Info grafis sunah-sunah sebelum Sholat Idul Fitri. (Foto: Okezone)

Sidang isbat akan diawali Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag. Berdasarkan data hisab, ijtimak terjadi pada Selasa 29 Ramadhan 1445 H/9 April 2024 M, sekira pukul 01.20 WIB.

Saat matahari terbenam, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk antara 4° 52.71' sampai dengan 7° 37.84' dan sudut elongasi 8° 23.68' hingga 10° 12.94'.

"Berdasarkan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), posisi hilal dimaksud telah memenuhi kriteria visibilitas hilal (Imkanur Rukyat) yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat," paparnya.

Ia menerangkan, Kemenag juga akan melakukan pemantauan hilal atau rukyatulhilal di berbagai provinsi.

"Untuk sidang isbat awal Syawal ini Kementerian Agama akan menurunkan tim ke 120 lokasi di seluruh Indonesia. Mereka akan melaporkan, apakah pada hari itu hilal terlihat atau tidak," bebernya. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
