Lebaran 2025 Tanggal 30 atau 31 Maret?

JAKARTA - Lebaran 2025 jatuh tanggal 30 atau 31 Maret? Ini masih menjadi pertanyaan kapan Lebaran 2025 berlangsung. Lebaran menjadi waktu yang dinantikan di tengah memasuki akhir-akhir Ramadhan.

1. Sidang Isbat

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang Isbat penentuan Lebaran atau awal Syawal 1446 H pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025.

"Kami akan menggelar sidang isbat awal Syawal, pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadhan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah," kata Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Proses sidang isbat akan diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB sampai menjelang magrib.

Kemenag mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

Sidang isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.