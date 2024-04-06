Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kenapa Malam Lailatul Qadar Dirahasiakan?

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:06 WIB
Kenapa Malam Lailatul Qadar Dirahasiakan?
Ilustrasi malam Lailatul Qadar. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KENAPA malam Lailatul Qadar dirahasiakan? Lailatul Qadar merupakan malam penetapan takdir. Dinamakan demikian karena pada malam tersebut turun kitab yang mulia Alquran, turun rahmat, dan turun para malaikat.

Dilansir Muslim.or.id, Lailatul Qadar lebih baik dari malam 1.000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ , تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ , سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر

Artinya: "Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1.000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (QS Al Qadar: 3–5)

Info grafis memburu Lailatul Qadar. (Foto: Okezone)

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kapan malam tersebut datang. Para ulama mengatakan hal ini bertujuan memelihara semangat dan motivasi orang-orang beriman untuk secara konsisten melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

Jika tanggal Lailatul Qadar diketahui secara pasti, mungkin orang-orang hanya akan bersemangat pada tanggal tersebut, dan mengabaikan ibadah di malam-malam lainnya. (Lihat kitab Fathul Bari, 4: 266) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/330/2993353/beda-awal-puasa-ramadhan-kapan-lailatul-qadar-nya-p3x5Cwtntg.jpg
Beda Awal Puasa Ramadhan, Kapan Lailatul Qadar-nya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/618/2993037/doa-dan-dzikir-malam-27-ramadhan-untuk-meraih-lailatul-qadar-t96qkTEyh7.jpg
Doa dan Dzikir Malam 27 Ramadhan untuk Meraih Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/330/2992966/terungkap-ini-penyebab-gagal-dapat-lailatul-qadar-z5rJI83KHH.jpg
Terungkap! Ini Penyebab Gagal Dapat Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/330/2992084/25-ramadhan-malam-jumat-apakah-lailatul-qadar-piUSYPHiSH.jpg
25 Ramadhan Malam Jumat Apakah Lailatul Qadar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/616/2991936/niat-sholat-lailatul-qadar-lengkap-jumlah-rakaat-dan-tata-caranya-mQd9rUcH5d.jpg
Niat Sholat Lailatul Qadar Lengkap Jumlah Rakaat dan Tata Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/614/2990898/50-rekomendasi-nama-bayi-laki-laki-islami-yang-lahir-di-malam-lailatul-qadar-61hjZGbwOh.jpg
50 Rekomendasi Nama Bayi Laki-Laki Islami yang Lahir di Malam Lailatul Qadar
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement