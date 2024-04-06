Kenapa Malam Lailatul Qadar Dirahasiakan?

KENAPA malam Lailatul Qadar dirahasiakan? Lailatul Qadar merupakan malam penetapan takdir. Dinamakan demikian karena pada malam tersebut turun kitab yang mulia Alquran, turun rahmat, dan turun para malaikat.

Dilansir Muslim.or.id, Lailatul Qadar lebih baik dari malam 1.000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ , تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ , سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر

Artinya: "Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1.000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (QS Al Qadar: 3–5)

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kapan malam tersebut datang. Para ulama mengatakan hal ini bertujuan memelihara semangat dan motivasi orang-orang beriman untuk secara konsisten melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

Jika tanggal Lailatul Qadar diketahui secara pasti, mungkin orang-orang hanya akan bersemangat pada tanggal tersebut, dan mengabaikan ibadah di malam-malam lainnya. (Lihat kitab Fathul Bari, 4: 266)