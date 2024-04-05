Terungkap! Ini Penyebab Gagal Dapat Lailatul Qadar

Ilustrasi penyebab seseorang gagal mendapat malam Lailatul Qadar. (Foto: Shutterstock)

SETIAP Muslim pada bulan Ramadhan pasti berusaha meraih malam Lailatul Qadar. Ini malam yang paling ditunggu oleh orang-orang salih untuk mendapatkan pengampunan.

Namun ternyata ada hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang gagal mendapatkan malam Lailatul Qadar? Berikut penjelasannya dari Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri.

BACA JUGA: 10 Tanda Seseorang Diyakini Mendapat Lailatul Qadar

Dilansir dari unggahan akun Instagram @muhammadnuzuldzikri, ia mengatakan bahwa Lailatul qadar berada di antara 10 malam terakhir bulan Ramadhan.

Di antara 10 malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanggal spesifik yakni pada tanggal ganjil, Allah Ta'ala menjanjikan malam tersebut.

Beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1.000 bulan atau setara 83 tahun.

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Beliau bersabda:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"Carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar (malam kemuliaan) pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan."