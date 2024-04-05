Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Terungkap! Ini Penyebab Gagal Dapat Lailatul Qadar

Hana Mufidah , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:05 WIB
Terungkap! Ini Penyebab Gagal Dapat Lailatul Qadar
Ilustrasi penyebab seseorang gagal mendapat malam Lailatul Qadar. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SETIAP Muslim pada bulan Ramadhan pasti berusaha meraih malam Lailatul Qadar. Ini malam yang paling ditunggu oleh orang-orang salih untuk mendapatkan pengampunan.

Namun ternyata ada hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang gagal mendapatkan malam Lailatul Qadar? Berikut penjelasannya dari Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri.

Info grafis memburu Lailatul Qadar. (Foto: Okezone)

Dilansir dari unggahan akun Instagram @muhammadnuzuldzikri, ia mengatakan bahwa Lailatul qadar berada di antara 10 malam terakhir bulan Ramadhan.

Di antara 10 malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanggal spesifik yakni pada tanggal ganjil, Allah Ta'ala menjanjikan malam tersebut.

Beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1.000 bulan atau setara 83 tahun.

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Beliau bersabda:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"Carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar (malam kemuliaan) pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement