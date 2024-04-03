25 Ramadhan Malam Jumat Apakah Lailatul Qadar?

Ilustrasi kabar 25 Ramadhan malam Jumat terjadi Lailatul Qadar. (Foto: Freepik)

TANGGAL 25 Ramadhan malam Jumat apakah Lailatul Qadar? Lailatul Qadar memiliki banyak keutamaan. Kemuliaan malam ini lebih baik dari 1.000 bulan.

Keistimewaan malam Lailatul Qadar sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Artinya: "(1) Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Alquran) pada malam kemuliaan. (2) Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? (3) Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1.000 bulan. (4) Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. (5) Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (QS Al Qadr: 1–5)

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan Lailatul Qadar terjadi pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2020 dan Muslim: 1169)

Terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2017)

Apakah 25 Ramadhan malam Jumat terjadi Lailatul Qadar?

Ibnu Hajar Al Asqolani rahimahullah telah menyebutkan 40-an pendapat ulama dalam masalah ini. Namun, pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. (Lihat kitab Fathul Bari, 4: 262–266 dan Syarh Shahih Muslim, 6: 40)

Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam ke-27 atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam ke-25, itu semua tergantung kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

الْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقَى ، فِى سَابِعَةٍ تَبْقَى ، فِى خَامِسَةٍ تَبْقَى

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar di sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa." (HR Bukhari nomor 2021)