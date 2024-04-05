Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa dan Dzikir Malam 27 Ramadhan untuk Meraih Lailatul Qadar

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |19:05 WIB
Doa dan Dzikir Malam 27 Ramadhan untuk Meraih Lailatul Qadar
Ilustrasi doa dan dzikir malam 27 Ramadhan untuk meraih Lailatul Qadar. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA dan dzikir malam 27 Ramadhan untuk meraih Lailatul Qadar. Hari-hari terakhir bulan Ramadhan merupakan waktu yang sangat baik untuk memperbanyak amal salih. 

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mencontohkan lebih semangat beribadah pada akhir-akhir bulan Ramadhan. Ada dua alasannya; pertama, setiap amalan dinilai dari akhirnya; kedua, supaya meraih malam Lailatul Qadar.

Ilustrasi Lailatul Qadar Ramadhan 2024. (Foto: Shutterstock)

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2020 dan Muslim: 1169)

Terjadinya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada genap. Ini seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2017) 

