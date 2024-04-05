Bacaan Sholat Idul Fitri Lengkap dengan Latinnya

BACAAN Sholat Idul Fitri lengkap dengan latinnya saat 7 kali takbir bagi kaum Muslim yang melaksanakannya. Adapun Sholat Idul Fitri adalah salat yang imamnya hadir dan memimpin umat salat dua rakaat.

"Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) biasa keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat shalat, dan hal pertama yang dilakukannya adalah salat. doa, (Hadist Al-Bukhari, 956).

Bahkan para ulama menyebutkan sholat ini sangat dianjurkan (sunah muakkadah) untuk dilaksanakan berjemaah. Imam Syafi'i menjelaskan hukum sholat Idul Fitri berjemaah:

"Sholat sunah terbagi dua, yakni yang dilaksanakan berjemaah dan yang sendiri-sendiri. Adapun sholat sunah yang sangat dianjurkan berjemaah tidak diperkenankan untuk meninggalkannya bagi yang mampu melaksanakannya, yaitu sholat dua hari raya, gerhana matahari dan bulan, serta sholat Istisqa."

Bacaan sholat Idul Fitri saat takbir 7 kali sangat mudah dihafalkan karena pendek saja. Selain itu, bacaan sholat Idul Fitri pada rakaat kedua dengan 5 kali takbir juga sama saja.

Berikut bacaaan sholat Idul Fitri lengkap dengan latinnya saat 7 kali takbir:

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Subhânallâh, walhamdulillâh, walâ ilâha illallâh, wallâhu akbar, wa lâ haula walâ quwwata illâ billâhil ‘aliyyil azhîm.”

Arti bacaan sholat Idul Fitri saat takbir 7 kali:

“Maha suci Allah, segala puji bagi-Nya, tiada tuhan selain Dia, Allah maha besar, dan tiada daya serta upaya selain berkat pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung.