Doa Qunut Panjang Sholat Witir untuk 10 Hari Terakhir Ramadhan

DOA qunut panjang sholat witir untuk 10 hari terakhir Ramadhan. Di bulan Ramadhan terdapat bacaan doa qunut ketika sholat witir. Doa ini untuk melengkapi sholat sunnah tersebut dengan menyematkan doa khusus yang penuh kebaikan.

Dirangkum dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menyatakan ada anjuran membaca doa qunut sholat witir setelah memasuki pertengahan Ramadhan, mulai malam ke-15 Ramadhan.

Menurut pengikut Imam Syafii, doa qunut ini dilakukan pada akhir sholat witir setelah rukuk. Qunut witir bakda pertengahan Ramadhan ini termasuk sunnah ab'adh (jika ditinggalkan, diperintahkan sujud sahwi).

Al-Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajariku beberapa kalimat yang aku ucapkan dalam sholat witir, yaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

"ALLAHUMMAHDINII FIIMAN HADAIT, WA ’AAFINI FIIMAN ‘AAFAIT, WA TAWALLANII FIIMAN TAWALLAIT, WA BAARIK LII FIIMA A’THOIT, WA QINII SYARRO MAA QODHOIT, FA INNAKA TAQDHI WA LAA YUQDHO ‘ALAIK, WA INNAHU LAA YADZILLU MAN WAALAIT, TABAAROKTA ROBBANAA WA TA’AALAIT.

(Artinya: 'Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan, uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau Yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi')." (HR Abu Dawud nomor 1425; An-Nasa'i: 1745; Tirmidzi: 464. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini sahih)