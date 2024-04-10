Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bacaan Doa Setelah Sholat Idul Fitri 2024

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |06:10 WIB
Bacaan Doa Setelah Sholat Idul Fitri 2024
Ilustrasi doa setelah Sholat Idul Fitri 2024. (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

BACAAN doa setelah Sholat Idul Fitri 2024 bisa diketahui di sini. Kaum Muslimin sangat penting mengetahuinya karena terdapat keutamaan yang luar biasa besar di baliknya.

Beberapa sahabat radhiyallahu anhu biasa mengucapkan doa setelah Sholat Idul Fitri 2024 dengan ucapan: Taqobbalallahu minna wa minkum (Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian).

Info grafis hukum Sholat Idul Fitri. (Foto: Okezone)

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan tentang dalil doa atau ucapan menyambut hari raya Idul Fitri, yakni:

فعن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِلْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك . قال الحافظ : إسناده حسن

"Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berjumpa dengan hari ‘ied (Idul Fithri atau Idul Adha, pen), satu sama lain saling mengucapkan, 'Taqobbalallahu minna wa minka (Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian)'." (Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan sanad hadits ini hasan)

Imam Ahmad rahimahullah berkata:

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُل لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك

"Tidak mengapa (artinya: boleh-boleh saja) satu sama lain di hari raya ied mengucapkan: Taqobbalallahu minna wa minka." 

