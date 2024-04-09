Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

10 Ucapan Selamat Idul Fitri 2024, Ada Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Beserta Artinya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |14:18 WIB
10 Ucapan Selamat Idul Fitri 2024, Ada Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Beserta Artinya
Ilustrasi ucapan selamat Idul Fitri 2024 Taqabbalallahu minna wa minkum. (Foto: Freepik)
HARI raya Idul Fitri 2024 sudah di depan mata. Memberi ucapan selamat Lebaran bisa menjadi jembatan untuk menjalin tali silaturahmi kepada saudara dan kerabat.

Ucapan selamat Idul Fitri 2024 ini pun bisa berkesan bagi siapa saja yang mendapatkannya. Apalagi, berisi kalimat bijak dan penuh makna. 

Tidak perlu khawatir jika sulit merangkai kata-kata indah untuk ucapan hari raya Idul Fitri. Okezone akan memberikan sejumlah ucapan yang cocok untuk jadi pesan manis di momen Lebaran.

Berikut 10 ucapan hari raya Idul Fitri yang penuh kata-kata bijak dan bermakna, sebagaimana dilansir Economic Times

Info grafis sunah-sunah sebelum Sholat Idul Fitri. (Foto: Okezone)

1. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian semua. Selamat hari raya Idul Fitri 2024, semoga membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberkahan.

2. Semoga Idul Fitri penuh kebahagiaan, penuh cinta, tawa, dan kebersamaan. Selamat Lebaran Idul Fitri.

3. Di hari istimewa ini, saya ucapkan selamat Idul Fitri yang penuh berkah, penuh kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan.

4. Selamat Idul Fitri 2024. Semoga berkah Illahi memberi Anda kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran.

5. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah kepada Anda dan keluarga di hari raya Idul Fitri yang baik ini.

