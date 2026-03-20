Bacaan Takbir 7 Kali dan 5 Kali di Sholat Idul Fitri 2026

JAKARTA - Bacaan takbir 7 kali dan 5 kali di sholat Idul Fitri 2026 patut diketahui umat Islam. Takbir tersebut dibaca di setiap rakaat.

Ada perbedaan mendasar antara sholat Idul Fitri dengan sholat lainnya. Perbedaannya adalah terdapat tambahan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua.

Melansir laman NU Online, Jumat (20/3/2026), pada rakaat pertama, dianjurkan membaca takbir sebanyak tujuh kali setelah takbiratul ihram. Takbir dibaca setelah doa iftitah, sebelum membaca Surah Al-Fatihah.

Bacaannya adalah sebagai berikut :

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Allahu akbar kabira, wal hamdu lillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa ashila

Artinya : "Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Maha Suci Allah, baik waktu pagi dan petang."

Bisa pula membaca: