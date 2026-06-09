Bacaan Doa Agar Selamat dari Gempa Bumi Dahsyat dan Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi dahsyat berkekuatan M7,8 yang baru-baru ini mengguncang Pulau Mindanao, Filipina, hingga memicu peringatan tsunami ke sejumlah wilayah termasuk Indonesia, menjadi pengingat bagi kita akan besarnya potensi bencana alam.

Sebagai negara yang berada di jalur cincin api (ring of fire), Indonesia sangat rawan terhadap aktivitas seismic, karena itulah kita perlu waspada. Selain bersiap menghadapi bencana alam, sebagai umat Islam kita juga perlu memohon perlindungan Allah SWT melalui doa dan zikir.

Saat menghadapi situasi genting seperti gempa bumi atau ancaman tsunami, kepanikan sering kali melanda. Membaca doa tidak hanya berfungsi sebagai permohonan keselamatan, tetapi juga menjadi sarana penenang hati agar kita dapat berpikir jernih saat melakukan evakuasi.

Merujuk pada tuntunan ibadah yang diamalkan para ulama, berikut adalah bacaan doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca agar terhindar dari dampak buruk bencana alam yang dahsyat:

Doa Memohon Perlindungan dari Bencana dan Segala Keburukan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرَقِ، وَالْهَرَمِ