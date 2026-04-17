Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa untuk Orang Tua yang Mau Berangkat Haji agar Selamat dan Mabrur

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |15:17 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Melepas keberangkatan orang tua ke Tanah Suci merupakan momen yang penuh dengan haru sekaligus rasa syukur. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang memerlukan kesiapan fisik, mental, dan finansial yang besar. Sebagai wujud bakti, memberikan iringan doa merupakan pemberian terbaik yang bisa dilakukan oleh anak agar orang tua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan predikat haji mabrur.

Para ulama menganjurkan keluarga untuk memberikan bekal spiritual berupa doa. Ini sejalan dengan tradisi walimatus safar yang menjadi sarana silaturahmi sekaligus permohonan restu sebelum keberangkatan.

Doa Saat Melepas Keberangkatan

Sesuai dengan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah membacakan doa kepada sahabat yang hendak bepergian. Doa ini sangat baik dibacakan saat orang tua akan melangkah keluar rumah menuju embarkasi:

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

Zawwadakallâhut taqwâ, wa ghafara dzanbaka, wa yassara lakal khaira haitsumâ kunta

Artinya: "Semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan bagimu di mana pun kamu berada."

Doa Menitipkan Keselamatan kepada Allah

Selain memohon bekal takwa, anak juga dianjurkan menitipkan perlindungan orang tua sepenuhnya kepada Allah SWT selama di perjalanan maupun selama berada di Arab Saudi:

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

Astawdi’ullâha dînaka wa amânataka wa khawâtîma ‘amalik

Artinya: "Aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan akhir amalmu."

Doa Memohon Haji Mabrur

Tujuan utama setiap jemaah adalah meraih haji mabrur, yakni haji yang diterima oleh Allah dan membawa perubahan perilaku menjadi lebih baik. Berikut adalah doa yang populer diamalkan di kalangan jemaah haji Indonesia:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجًّا مَبْرُوْرًا، وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا، وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا

Allâhummaj’al hajjahan mabrûrâ, wa sa’yan masykûrâ, wa dzanban maghfûrâ

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang mabrur, sa'i yang penuh syukur, dan dosa yang terampuni."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/618/3211482//ilustrasi-Nwl0_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/618/3204522//ilustrasi-9v6t_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/618/3202472//ilustrasi-n9Ua_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/618/3199056//ilustrasi-8K1n_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/618/3196471//ilustrasi-ZR30_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/330/3192865//ilustrasi-Yxco_large.jpg
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement