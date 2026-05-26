HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Imam Masjid Nabawi Syekh Ali Al Hudhaifi Sampaikan Khutbah Arafah 2026, Disiarkan dalam 35 Bahasa

Zen Teguh , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |15:59 WIB
Masjid Namirah di kawasan Padang Arafah, Arab Saudi (foto: Zen Teguh/Okezone)
MAKKAH – Pemerintah Arab Saudi memastikan khutbah Arafah pada musim haji 1447 Hijriah/2026 akan disiarkan langsung dalam lebih dari 35 bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan dakwah Islam kepada umat Muslim di berbagai negara.

Khutbah Arafah pada puncak ibadah haji atau saat wukuf pada 9 Dzulhijjah 1447 H, Rabu (26/5/2026), akan disampaikan oleh Imam dan Khatib Masjid Nabawi, Syekh Ali bin Abdul Rahman Al Hudhaifi, di Masjid Namirah, Padang Arafah.

Otoritas Arab Saudi menjelaskan, proyek penerjemahan khutbah Arafah bertujuan menyampaikan pesan Islam yang penuh toleransi kepada masyarakat global menggunakan bahasa masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Saudi juga memanfaatkan teknologi kode QR yang memungkinkan jemaah mengakses terjemahan khutbah secara teks maupun audio secara real time. Dengan sistem tersebut, jemaah dapat mengikuti khutbah dalam bahasa mereka, baik saat berada di area suci maupun dari luar Arab Saudi.

Pada musim haji tahun lalu, khutbah Arafah juga diterjemahkan ke dalam lebih dari 34 bahasa, di antaranya Arab, Inggris, Indonesia, Urdu, Prancis, Mandarin, Rusia, Turki, Hindi, hingga Swahili.

 

Topik Artikel :
Arafah Haji 2026 Haji
