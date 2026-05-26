HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tata Cara Salat Iduladha 2026: Lengkap dengan Niat dan Bacaannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |12:02 WIB
JAKARTA - Salat Iduladha menjadi ibadah yang mengawali rangkaian Hari Raya Iduladha yang sangat dinantikan oleh umat Muslim. Berbeda dengan salat lima waktu, salat Iduladha memiliki tata cara tersendiri yang khas, terutama pada jumlah takbir dan bacaan di sela-selanya.

Salat Iduladha hukumnya sunnah muakkadah (sangat dianjurkan) dan dilaksanakan sebanyak dua rakaat secara berjamaah, yang kemudian diikuti dengan penyampaian khotbah oleh khatib.

Berikut adalah panduan lengkap tata cara salat Iduladha beserta lafaz niat dan bacaannya.

1. Niat Salat Iduladha

Niat dilaksanakan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Bagi Anda yang bertindak sebagai makmum, berikut adalah lafaz niatnya:

اُصَلِّى سُنَّةً لِعِيْدِ الْاَضْحَى رَكْعَتَيْنِ مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatan li ‘Idil Adha rak’ataini ma’muman lillahi ta’ala.

Artinya: "Aku berniat salat sunnah Iduladha dua rakaat menjadi makmum karena Allah Ta’ala."

2. Rakaat Pertama: 7 Kali Takbir

Setelah membaca doa iftitah, disunnahkan untuk melakukan takbir tambahan (takbir zawaid) sebanyak 7 kali. Di antara setiap takbir tersebut, bacalah kalimat tasbih berikut:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.

Artinya: "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar."

Setelah takbir ketujuh, membaca surah Al-Fatihah dan dianjurkan membaca surah Al-A'la. Gerakan selanjutnya seperti ruku, iktidal, dan sujud dilakukan seperti salat biasa hingga berdiri kembali.

 

