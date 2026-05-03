Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Sholat Sunnah Dua Rakaat Setelah Tawaf

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |16:44 WIB
Doa Sholat Sunnah Dua Rakaat Setelah Tawaf
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Dalam rangkaian ibadah haji dan umrah, setiap amalan memiliki ruh dan kedalaman makna yang tidak bisa dipisahkan dari doa. Salah satu momen yang sangat berharga adalah setelah melaksanakan sholat sunnah dua rakaat selepas tawaf.

Di antara teladan dalam memanfaatkan momentum tersebut adalah sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu.

Dalam kitab Al-Mushannaf, Ibnu Abi Syaibah mencatat riwayat dari Nafi’ yang menyebutkan bahwa ketika Abdullah bin Umar datang sebagai jemaah haji atau umrah, beliau melakukan tawaf di Ka’bah, lalu melaksanakan sholat sunnah dua rakaat, kemudian dengan khusyuk memanjatkan doa.

Menariknya, setelah melakukan sholat sunnah tersebut, Abdullah bin Umar duduk lebih lama daripada waktu berdirinya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, waktu itu diisi dengan pujian kepada Allah dan doa yang sungguh-sungguh. Doa itu juga dibacanya ketika berada di antara Safa dan Marwa.

Di dalam doa tersebut terdapat permintaan seputar penjagaan agama, kecintaan kepada Allah, kemudahan dalam kebaikan, hingga keselamatan di akhirat.

Adapun doa yang dimaksud, lafaznya secara lengkap adalah sebagai berikut, sebagaimana dilansir dari laman Majelis Ulama Indonesia:

اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِكَ، وَطَاعَةِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي حُدُودَكَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ، وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ، وَرُسُلَكَ، وَعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ، وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ، وَرُسُلِكَ، وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اللَّهُمَّ آتِنِي مِنْ خَيْرِ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللَّهُمَّ يَسِّرْنِي لِلْيُسْرَى، وَجَنِّبْنِي الْعُسْرَى، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. اللَّهُمَّ أَوْزِعْنِي أَنْ أُوَفِّيَ بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَنِي عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sholat Sunnah Tawaf Doa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/618/3215373//ilustrasi-5OI6_large.jpg
Doa saat Memandang Ka’bah di Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/618/3215164//ilustrasi-bVm6_large.jpg
Doa saat Naik Kendaraan untuk Bepergian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/618/3214435//ilustrasi-VTJ8_large.jpg
Amalan Lunas Hutang 1 Hari dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/618/3213056//ilustrasi-6Bp0_large.jpg
Bacaan Doa untuk Orang Tua yang Mau Berangkat Haji agar Selamat dan Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/618/3211482//ilustrasi-Nwl0_large.jpg
Bacaan Doa Agar Diberi Kemudahan Mengerjakan Soal TKA 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/618/3204802//ilustrasi-X9PL_large.jpg
Tata Cara Sholat Qobliyah Subuh Lengkap dengan Niat dan Keutamaannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement