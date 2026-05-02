HOME MUSLIM HAJI & UMROH

42 Jamaah Calon Haji Ilegal Gagal Berangkat, Kemenhaj : Harus Lewat Jalur Resmi!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |15:24 WIB
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik haji nonprosedural atau ilegal demi menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan jamaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Diketahui, sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas Imigrasi RI telah mencegah keberangkatan 42 calon jamaah haji nonprosedural atau ilegal.  

1. Haji Harus Melalui Jalur Resmi

Kepala Biro Humas Kemenhaj, Moh Hasan Afandi, mengatakan pemerintah mendukung penuh kampanye Pemerintah Arab Saudi “Tidak Ada Haji Tanpa Izin” sebagai upaya memastikan seluruh jamaah menjalankan ibadah sesuai ketentuan. 

“Kami mendukung penuh kampanye Pemerintah Arab Saudi, Tidak Ada Haji Tanpa Izin. Haji harus dilakukan melalui jalur resmi dan menggunakan visa haji agar ibadah berjalan tertib, aman, serta tidak menimbulkan risiko hukum bagi jamaah,” ujar Hasan di Media Center Haji Jakarta, Sabtu (2/5/2026). 

Menurut Hasan, Kemenhaj bersama Polri serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal untuk memperkuat pengawasan dan penindakan.

Satgas ini bertugas mencegah keberangkatan haji nonprosedural sejak dini, melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, serta menangani kasus pidana terkait praktik haji ilegal.

Hasan menegaskan, penggunaan visa non-haji seperti visa kerja, ziarah atau kunjungan, maupun transit untuk berhaji merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pemerintah Arab Saudi. 

 

Kemenhaj Sediakan Fast Track di 4 Bandara, 125.234 Jamaah Telah Dilayani
Kelelahan, 20 Jamaah Haji Dirawat di RS Arab Saudi
Kapasitas 21.500 Jamaah, Sektor Aziziyah Jadi Wilayah Akomodasi Terbesar di Makkah
Bus Shalawat Disediakan 24 Jam, Siaga di Depan Hotel Jamaah
Jamin Jamaah Lansia dan Disabilitas, PPIH Atur Hotel Sesuai Kebutuhan
Petugas Haji Daker Makkah Mendarat, Kadaker Prioritaskan Persiapan Personel
