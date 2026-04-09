HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Agar Diberi Kemudahan Mengerjakan Soal TKA 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |15:20 WIB
JAKARTA – Menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026, baik untuk masuk PTN, sekolah kedinasan, maupun seleksi lainnya, membutuhkan persiapan mulai dari latihan soal, manajemen waktu, hingga aspek fisik dan mental. Selain itu, umat Islam juga sebaiknya meminta bantuan Allah SWT agar mendapat kemudahan dalam mengerjakan soal-soal TKA 2026.

Berikut beberapa doa yang bisa diamalkan calon peserta TKA 2026 sebelum dan saat menghadapi tes.

Doa Agar Soal Ujian Dimudahkan

Salah satu doa yang paling sering dianjurkan untuk menghadapi ujian adalah doa memohon kemudahan. Doa ini umum untuk segala urusan, termasuk menghadapi soal-soal sulit dalam ujian atau seleksi kerja.

1. Doa Meminta Kemudahan dari Segala Kesulitan 

اللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

Allāhumma lā sahla illā mā ja‘altahū sahlā, wa anta taj‘alul ḥazna idzā syi’ta sahlā. 

Artinya: “Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah; Engkaulah yang menjadikan kesedihan (kesulitan) itu mudah bila Engkau kehendaki.”

2. Doa Pendek “Rabbi Yassir” 

رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ وَلَا تُعَسِّرْ

Rabbi yassir wa a‘in wa lā tu‘assir. 

Artinya: “Wahai Tuhanku, mudahkanlah dan tolonglah (aku), jangan Engkau persulit.”

Doa ini singkat dan mudah dihafal, cocok dibaca dalam hati sebelum mengerjakan setiap bagian soal atau saat panik/blank di tengah proses pengerjaan TKA.

 

