Bacaan Doa Tahiyat Akhir Lengkap Sampai Salam Sesuai Sunnah

JAKARTA – Doa tahiyat akhir atau tasyahud akhir adalah salah satu rukun shalat yang wajib dibaca pada rakaat terakhir sebelum duduk untuk mengucap salam. Tahiyat akhir mencakup tasyahud, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, doa setelah tasyahud, dan diakhiri dengan salam.

Menghafal dan memahami bacaan ini sangat penting agar shalat dikerjakan dengan baik dan sempurna.

Doa Tahiyat Akhir

1. Tahiyat Akhir

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله.

At‑tahiyyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatulillaah, as‑salaamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as‑salaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahish shaalihiin, asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah.

Artinya: “Segala kehormatan, kebahagiaan, dan kebaikan adalah milik Allah. Semoga keselamatan bagimu, wahai Nabi, serta rahmat dan keberkahan Allah. Semoga keselamatan juga bagi kami dan bagi hamba‑hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah.”