Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Apakah Tawaf Wada Boleh Ditinggalkan Jamaah Haji?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |17:56 WIB
Jamaah haji saat melakukan Tawaf. (Foto: MCH 2025)
A
A
A

ADA enam Rukun Haji yang wajib dijalani seluruh jamaah haji. Sebut saja menggunakan ihram, Wukuf di Arafah, Tawaf (qudum, ifadah dan wada), Sai, Tahallul (bercukur) dan Tertib. Dari enam rukun haji tersebut, ada satu pertanyaan yang kerap terlontar.

Apakah Tawaf Wada boleh ditinggalkan jamaah haji? Tawaf Wada adalah Tawaf Perpisahan. Setelah menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atau sebelum meninggalkan Kota Makkah, jamaah diwajibkan menjalankan Tawaf Wada yakni mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh kali.

Jamaah haji saat Tawaf dengan mengelilingi Kakbah. (Foto: MCH 2025)

Ternyata setelah ditelisik, jamaah haji diizinkan tidak menjalankan tawaf wada. Namun, jamaah itu wajib membayar dam atau denda.

"Perlu kami ingatkan bagi jamaah yang sengaja tidak melaksanakan Tawaf Wada, tanpa alasan yang dibenarkan, maka sesuai ketentuan fikih, akan dikenakan dam berupa penyembelihan seekor kambing," kata Kasi Media Center Haji (MCH) Daker Makkah, Dodo Murtado.

1. Lima Jenis Jamaah yang Diizinkan Tidak Melakukan Tawaf Wada Tanpa Membayar Dam

Namun, ada lima jenis jamaah yang diizinkan tidak melakukan Tawaf Wada serta tidak perlu membayar dam. Sebanyak lima jenis jamaah yang dimaksud:

- Jamaah perempuan yang sedang haid atau nifas.

- Jamaah yang mengalami kondisi medis tertentu seperti istihadhah, beser, atau luka yang terus mengeluarkan darah.

- Anak-anak.

- Jamaah yang mengalami tekanan psikologis berat, atau yang tertinggal dari Rombongan.

- Jamaah yang secara fisik lemah karena usia lanjut atau sakit, sehingga kesulitan untuk melaksanakan Tawaf Wada.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement