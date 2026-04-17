HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Petugas Haji Diingatkan Tak Flexing, Wamenhaj: Fokus Layani Jemaah

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |12:05 WIB
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) diingatkan untuk tidak pamer di media sosial atau flexing selama bertugas di Tanah Suci. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta para PPIH untuk fokus menjalankan tugas dalam mendampingi jemaah di Tanah Suci.

“Jadi saya berharap teman-teman petugas itu fokus pada tugasnya untuk mendampingi dan menjaga jemaah. Jadi tidak perlu tadi (flexing) segala macam, pamer-pamer kegiatan,” ujar Dahnil di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (17/4/2026).

Meski demikian, Dahnil tetap mendorong petugas memanfaatkan media sosial untuk kepentingan syiar dan edukasi. Menurutnya, penyampaian informasi yang baik dan benar sangat dibutuhkan, baik oleh jemaah maupun keluarga di tanah air.

“Tapi kalau untuk syiar, saya pikir kami mendorong mereka. Untuk syiar artinya mengabarkan, mengedukasi, bahkan kami menganjurkan seluruh petugas melakukan edukasi via media sosial, kabar-kabar baik, kemudian memastikan informasi yang baik dan dibutuhkan oleh jemaah itu sampai ke jemaah dan keluarganya,” jelasnya.

Ia menambahkan, keluarga jemaah di Indonesia membutuhkan informasi yang menenangkan terkait kondisi anggota keluarganya yang tengah menjalankan ibadah haji.

(Rahman Asmardika)

Gelombang Pertama Diberangkatkan, PPIH Perkuat Layanan Jamaah Haji di Tanah Suci
