Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Wamenhaj Sebut Petugas Haji Harus Siap Mental: 55 Ribu Jamaah Lulusan SD, 170 Ribu Risti

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |10:11 WIB
Wamenhaj Sebut Petugas Haji Harus Siap Mental: 55 Ribu Jamaah Lulusan SD, 170 Ribu Risti
Wamenhaj Sebut Petugas Haji Harus Siap Mental: 55 Ribu Jamaah Lulusan SD, 170 Ribu Risti (Okezone/Yuwantoro Winduajie)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan petugas haji agar menyiapkan mental sebelum bertugas di Tanah Suci. Ia menyebutkan, tugas melayani jamaah tidak mudah karena sebagian besar jamaah berasal dari latar belakang sederhana, termasuk lulusan sekolah dasar (SD).

Selain itu, mayoritas jamaah masuk kelompok rentan lantaran memiliki penyakit risiko tinggi (risti).

"Sebagian besar jamaah kita itu 55 ribu orang jamaah kita itu hanya lulusan SD. 56 ribu lagi itu hanya lulusan SMP dan SMA," jelas Danhil saat memberi arahan kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (17/4/2026).

Mayoritas jamaah juga masuk kategori berisiko tinggi dari sisi kesehatan dan lansia. Jika dihitung, dari 203 ribu calon jamaah, sebanyak 177 ribu di antaranya merupakan kelompok rentan atau berisiko.

"Bahkan 25 persen jamaah kita itu adalah orang-orang yang sepuh, orang-orang yang tua," katanya.

"177 ribu dari total 203 ribu jamaah reguler Indonesia itu adalah orang-orang yang dikategorikan risti atau berisiko tinggi terutama terkait kesehatan," sambungnya.

Melihat kondisi tersebut, Dahnil meminta petugas bekerja maksimal dan tidak mengkhianati harapan jemaah. Ia juga mengingatkan agar seluruh petugas tetap kompak dan mengikuti arahan pimpinan selama bertugas di Tanah Suci.

"Oleh sebab itu, jangan mengkhianati harapan mereka untuk bisa menunaikan naik haji dengan baik. Mari kita tunaikan pelayanan kita semaksimal mungkin dengan kondisi jamaah yang saya jelaskan tadi," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213608//direktur_jenderal_imigrasi_hendarsam_marantoko-qvxZ_large.jpg
13 Jamaah Pakai Visa Nonhaji, Keberangkatannya Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213594//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-FzRK_large.jpg
Bentuk Satgas Haji, Kapolri Instruksikan Jamin Keamanan dan Pelayanan Seluruh Jemaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213593//dirjen_pengendalian_penyelenggaraan_haji_dan_umrah_kementerian_haji_dan_umrah_harun_al_rasyid-STj6_large.jpg
Satgas Gabungan Gagalkan 8 WNI yang Hendak Berangkat ke Saudi Pakai Visa Nonhaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213465//menhub_bandara-aB4p_large.jpg
Terminal 2F Soekarno-Hatta Siap Layani Jamaah Haji 2026, Kloter Pertama 22 April
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/482/3213309//haji-AJUa_large.jpeg
5 Cara Menjaga Kesehatan Jelang Berangkat Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/337/3213302//ppih-p6d0_large.jpg
Gelombang Pertama Diberangkatkan, PPIH Perkuat Layanan Jamaah Haji di Tanah Suci
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement