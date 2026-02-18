Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Jakarta 2026 dan Bacaan Doanya

JADWAL imsakiyah dan buka puasa Ramadhan daerah Jakarta 2026 dan bacaan doanya menjadi informasi penting yang sangat dibutuhkan umat Muslim menjelang bulan suci. Imsak merupakan waktu peringatan agar umat Muslim segera mengakhiri santap sahur karena sebentar lagi waktu subuh akan tiba.

Waktu imsak juga menjadi tanda dimulainya ibadah puasa bagi seluruh umat Muslim. Mengetahui jadwal imsakiyah dan buka puasa sangat membantu agar ibadah berjalan lebih tertib dan sesuai syariat Islam.

Sementara itu, waktu berbuka puasa harus disegerakan begitu terdengar adzan magrib di wilayah masing-masing. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran atas nikmat Allah SWT.

Mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa yang tepat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah Ramadhan.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Daftar Masjid di Jakarta