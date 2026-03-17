Bacaan Takbiran Idulfitri 2026 Lengkap Arab, Latin, dan Artinya

JAKARTA - Malam Idulfitri 1447 H yang jatuh pada tahun 2026 akan kembali diwarnai gema takbir di masjid, musala, dan rumah-rumah kaum muslimin. Ucapan pengagungan kepada Allah ini bukan sekadar tradisi, tetapi ibadah yang diajarkan para ulama dan dicontohkan dalam praktik para sahabat, lalu dijaga oleh para ulama.

Berikut adalah bacaan takbiran Idulfitri 2026 yang umum dan diterima luas di kalangan ulama, yang selalu dikumandangkan menyambut Hari Raya Idulfitri dan Idul Adha.

Bacaan Takbir Idulfitri

1. Takbir Idulfitri Pendek (Umum Dipakai)

Bacaan ini adalah bentuk takbir yang paling ringkas dan sangat populer, dipraktikkan luas di masjid, musala, dan siaran resmi.

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

La ilaha illallahu wallahu akbar.

Allahu akbar wa lillahil hamdu.

Artinya: “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.

Tiada tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.

Allah Maha Besar dan segala puji hanya bagi-Nya.”