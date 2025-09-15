Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apa Saja Hari-Hari yang Diharamkan Berpuasa dalam Islam?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 15 September 2025 |14:31 WIB
Apa Saja Hari-Hari yang Diharamkan Berpuasa dalam Islam?
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Puasa merupakan salah satu ibadah utama dalam ajaran Islam, baik puasa wajib di bulan Ramadan maupun puasa sunah. Namun, terdapat waktu-waktu tertentu di mana umat Islam justru diharamkan untuk berpuasa. Melaksanakan puasa pada hari-hari terlarang ini tidak hanya membuat puasanya tidak sah, tetapi juga dapat mendatangkan dosa.

Mengetahui kapan saja waktu terlarang ini sangat penting agar ibadah yang dijalankan sesuai dengan syariat. Berikut adalah rincian hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa.

Hari-Hari yang Haram untuk Berpuasa

Secara umum, terdapat lima hari dalam setahun di mana puasa diharamkan secara mutlak. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan para ulama (ijma').

Hari Raya Idulfitri (1 Syawal)

Hari Raya Idulfitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada hari ini, umat Islam diwajibkan untuk berbuka dan merayakannya dengan gembira, sehingga diharamkan untuk berpuasa. Larangan ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab RA:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang puasa pada dua hari, yaitu hari raya Idulfitri dan Iduladha."

Hari Raya Iduladha (10 Dzulhijjah)

Sama seperti Idulfitri, Hari Raya Iduladha adalah hari besar yang harus dirayakan. Pada hari ini, umat Islam disunahkan untuk menyantap daging kurban sebagai bagian dari perayaan. Berpuasa pada hari ini diharamkan agar kaum muslimin dapat turut serta dalam kegembiraan dan menikmati hidangan kurban.

 

Halaman:
1 2 3
