Apakah Takbiran Harus Dilakukan di Masjid? Berikut Penjelasannya

JAKARTA - Mengumandangkan takbir telah menjadi tradisi umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia, di malam Hari Raya Idulfitri. Kumandang takbir terdengar dari masjid-masjid, bahkan di jalanan oleh orang-orang yang berpawai menyambut datangnya Hari Kemenangan.

Anjuran pembacaan takbir ini berlandaskan pada Surat al-Baqarah ayat 185:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: “Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Dilansir dari NU Online, ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ath-Thabari dalam Tafsir Ath-Thabari sebagai berikut:

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره: ولتعظِّموا الله بالذكر له بما أنعم عليكم به، من الهداية التي خذل عنها غيركم من أهل الملل الذين كتب عليهم من صوم شهر رمضان مثلَ الذي كتب عليكم فيه، فضلُّوا عنه بإضلال الله إياهم، وخصَّكم بكرامته فهداكم له، ووفقكم لأداء ما كتبَ الله عليكم من صومه، وتشكروه على ذلك بالعبادة لهُ. والذكر الذي حضهم الله على تعظيمه به، التكبير يوم الفطر

Artinya: "Abu Ja'far (Imam Ath-Thabari) berkata: Makna dari firman Allah Ta'ala tersebut adalah: 'Dan agar kalian mengagungkan Allah dengan berzikir kepada-Nya atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kalian, berupa hidayah (petunjuk) yang tidak diberikan kepada umat-umat lain selain kalian.'

Yaitu umat-umat yang juga diwajibkan atas mereka puasa bulan Ramadhan sebagaimana diwajibkan atas kalian, namun mereka tersesat (dari kebenaran) karena Allah membiarkan mereka tersesat. Sedangkan Allah mengkhususkan kalian dengan kemuliaan-Nya, sehingga Dia memberi kalian petunjuk untuk mengenalnya (Ramadhan), dan memberi kalian taufik untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan berupa puasa.