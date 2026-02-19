Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Semarang 2026 Hari Ini dan Bacaan Doanya

MENJELANG datangnya bulan suci Ramadhan 2026, umat Muslim di Kota Semarang tentu mulai mencari informasi jadwal imsakiyah dan waktu berbuka puasa. Informasi ini sangat penting agar ibadah puasa dapat dijalankan secara tertib dan sesuai tuntunan syariat Islam.

Waktu imsak berfungsi sebagai tanda untuk mengakhiri santap sahur sebelum adzan Subuh berkumandang. Sedangkan waktu berbuka puasa (iftar) menandai saat yang dinanti untuk mengakhiri puasa dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Dengan mengetahui jadwal ini, umat Muslim bisa lebih teratur dan tenang dalam beribadah selama Ramadhan.

Sementara itu, waktu berbuka puasa harus disegerakan begitu terdengar adzan magrib di wilayah masing-masing. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran atas nikmat Allah SWT.

Mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa yang tepat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah Ramadhan.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."