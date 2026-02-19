Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Tangerang 2026 Hari Ini Lengkap dengan Bacaan Doanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |15:46 WIB
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Tangerang 2026 Hari Ini Lengkap dengan Bacaan Doanya
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

UMAT Muslim Kota Tangerang sudah mulai menyiapkan diri menyambut Ramadhan 2026 dengan mencari jadwal imsakiyah dan waktu berbuka puasa. Data akurat ini menjadi kunci agar ibadah puasa berjalan lancar, khusyuk, dan sesuai ajaran Islam.

Waktu imsak berfungsi sebagai tanda untuk mengakhiri santap sahur sebelum adzan Subuh berkumandang. Sedangkan waktu berbuka puasa (iftar) menandai saat yang dinanti untuk mengakhiri puasa dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Dengan mengetahui jadwal ini, umat Muslim bisa lebih teratur dan tenang dalam beribadah selama Ramadhan.

Sementara itu, waktu berbuka puasa harus disegerakan begitu terdengar adzan magrib di wilayah masing-masing. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran atas nikmat Allah SWT.

Mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa yang tepat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah Ramadhan.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

 

