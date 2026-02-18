Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Daerah Bogor 2026 Lengkap dengan Bacaan Doanya

JADWAL imsakiyah dan buka puasa Ramadhan daerah Bogor 2026 dan bacaan doanya menjadi informasi penting yang perlu diketahui umat Muslim. Imsak merupakan suatu penanda bahwa sebentar lagi akan memasuki waktu subuh. Maka dari itu hendaknya Muslim untuk segera menyelesaikan santap sahur.n buka puasa sangat membantu agar ibadah berjalan lebih tertib dan sesuai syariat Islam.

Sementara itu, hendaknya saat buka puasa Muslim harus disegerakan ketika mendengar adzan maghrib di wilayah setempat. Kedua waktu tersebut penting diketahui untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Daftar Masjid di Bogor