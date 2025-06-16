Bacaan Tajwid Al Mulk 1-10

JAKARTA - Bacaan tajwid Surat Al-Mulk ayat 1-10 penting dipahami agar pelafalan saat membaca Alquran menjadi lebih tepat dan sesuai kaidah.

Surat Al Mulk, yang juga dikenal sebagai Surat Tabarak, memiliki banyak keutamaan bagi siapa saja yang rutin membacanya dan menghafalnya. Keutamaaan tersebut di antaranya sebagai pelindung dari siksa kubur, pemberi syafaat di akhirat, hingga menjadi jalan menuju ampunan dosa.

Berikut penjelasan mengenai hukum tajwid Surat Al Mulk 1-10, Senin (16/6/2025) :

Al Mulk Ayat 1

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌۙ

Latin : Tabarakallazi biyadihil-mulku wahuwa 'ala kulli syai'ing qadir.

Artinya : "Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS Al Mulk (67): 1)

Bacaan Tajwidnya:

تَبَٰرَ Mad thabi'i atau mad asli, karena ada fathah berdiri di atas huruf ba, cara membacanya dibaca panjang 2 harakat.

تَبٰرَ Tafkhim, karena ra barisnya di atas. Cara membacanya ra dibaca tebal, pangkal lidah terangkat.

بَٰرَكَ ٱلَّذِ Alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah lam. Dibaca idgham atau masuk ke huruf lam.

ٱلَّذِى Mad thabi'i atau mad asli, karena ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah, cara membacanya dibaca panjangnya 2 harakat.

ٱلْمُلْكُ Alif lam qomariah, karena alif lam bertemu dengan huruf mim (huruf qomariyah), cara membacanya lam mati dibaca jelas.

الْمُلْكُۖ Tanda waqaf Al-washlu aula, lebih baik washal daripada waqaf (lebih baik lanjut daripada berhenti).

عَلٰى Mad thabi'i, karena ada fathah berdiri di atas huruf lam, cara membacanya dibaca panjangnya 2 harakat.

شَيْ Harf lin, karena ada ya sukun didahului dengan huruf syin fathah. Cara membacanya dilunakkan.

شَيْءٍ Ikhfa ab'ad, karena tanwin bertemu dengan huruf qaf, cara membacanya tanwin berubah menjadi suara "NG".

قَدِيْرٌۙ Mad aridh lissukun, karena mad thabi'i berhadapan dengan satu huruf yang hidup yang berada di akhir kalimat, huruf yang di akhir kalimat itu mati jika diwaqafkan, cara bacanya panjangnya 2 sampai 6 harakat. Kemudian pada huruf ra dibaca secara tarqiq atau tipis.

Al Mulk Ayat 2

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًاۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُۙ

Latin: Allazi khalaqal-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum aḥsanu 'amala, wa huwal-'azizul-gafur.

Artinya: "Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS Al Mulk (67): 2)

Bacaan Tajwidnya:

ٱلَّذِى Alif lam syamsiah, karena alif lam bertemu dengan huruf lam syamsiah. Cara membacanya dimasukan ke huruf lam.

لَّذِى Mad thabi'i atau mad asli, karena ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah, cara membacanya dibaca panjangnya 2 harakat.

الْمَوْ Harf lin, karena ada wau sukun sebelumnya fathah. Bacanya dilunakkan atau dilembutkan.

ٱلْمَوْ Alif lam qomariyah, karena alif lam bertemu dengan huruf mim (huruf qomariyah), cara membacanya lam mati dibaca jelas.

وَالْحَيٰو Alif lam qomariyah, karena alif lam bertemu dengan huruf ha (huruf qomariyah), cara membacanya lam mati dibaca jelas.

لْحَيٰو Mad thabi'i atau mad asli, karena ada fathah berdiri di atas huruf ya. Cara membacanya dibaca panjang 2 harakat.

لِيَبْلُوَ Qalqalah sugra, huruf Ba barisnya mati atau sukun. Cara bacanya dipantulkan kecil.

كُمْ اَ Idzhar syafawi, karena huruf mim mati bertemu dengan huruf hamzah, cara membacanya suara mim mati dibaca dengan jelas.

اَيُّكُمْ Idzhar syafawi, karena huruf mim mati bertemu dengan huruf hamzah, cara membacanya suara mim mati dibaca dengan jelas.

عَمَلًاۗ Mad iwadh, karena kalimat yang berbaris tanwin fathah diwaqafkan. Cara membacanya suara tanwin dihilangkan, panjangnya 2 harakat.

عَمَلًاۗ Tanda waqaf, singkatan dari Al waqfu aula artinya lebih baik waqaf dari pada washal (lebih baik berhenti daripada lanjut).

الْعَز Alif lam qamariyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf ain (huruf Qamariyah), cara membacanya lam mati dibaca jelas.

الْعَزِيْزُ Mad thabi'i, karena ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah, cara membacanya dibaca panjangnya 2 harakat.

الْغَفُوْ Alif lam qomariyah, karena alif lam bertemu dengan huruf ghin (huruf qomariyah), cara membacanya lam mati dibaca jelas.

الْغَفُوْرُۙ Mad arid lisukun / aridlisukun, karena mad thabi'i berhadapan dengan satu huruf yang hidup yang berada di akhir kalimat, huruf yang di akhir kalimat itu mati jika diwaqafkan, cara bacanya panjangnya 2 sampai 6 harakat.

Al Mulk Ayat 3

الَّذِىۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىۡ خَلۡقِ الرَّحۡمٰنِ مِنۡ تَفٰوُتٍ ؕ فَارۡجِعِ الۡبَصَرَۙ هَلۡ تَرٰى مِنۡ فُطُوۡرٍ

Latin: Allazii khalaqa sab'a samaawaatin tibaaqam maa taraa fii khalqir rahmaani min tafaawutin farji'il basara hal taraa min futuur.

Artinya: "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?" (QS Al Mulk (67): 3)

Bacaan Tajwidnya:

الَّذِىۡ Alif lam syamsiyah. karena alif lam bertemu dengan huruf lam (syamsiah), cara membacanya alif lam di masukan ke huruf lam.

لَّذِىۡ Mad thabi'i, karena ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah, cara membacanya dibaca panjangnya 2 harakat.

سَبۡعَ Qalqalah sugra, huruf ba barisnya mati (sukun). Cara membacanya dipantulkan kecil.

سَمٰوٰ Mad thabi'i, karena fathah berdiri di atas huruf mim, cara membacanya dibaca panjang 2 harakat.

سَمٰوٰ Mad thabi'i, karena fathah berdiri di atas wau. Cara membacanya dibaca panjang 2 harakat.

تٍ طِبَا Ikhfa aqrob, karena tanwin bertemu dengan huruf tho, cara membacanya suara tanwin dibaca antara idzhar dan idgham.

طِبَا Mad thabi'i (mad asli), karena alif mati sebelumnya ada huruf yang berbaris fatah, cara bacanya dibaca panjangnya 2 harakat.

قًا ؕ Mad iwadh, karena fathah tanwin yang diwaqafkan, cara membacanya suara tanwin dihilangkan, panjangnya 2 harakat. Kemudian di belakangnya ada tanda waqaf, singkatan dari Al waqfu aula artinya lebih baik waqaf dari pada washal (lebih baik berhenti daripada lanjut).

مَا Mad thabi'i, karena alif mati sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah, cara bacanya dibaca panjangnya 2 harakat.

تَرٰ Mad thabi'i, karena ada fathah berdiri di atas huruf ro, cara membacanya dibaca panjang 2 harakat. Kemudian, ra dibaca secara tafkhim.

فِىۡ Mad thabi'i, karena ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah, cara membacanya dibaca panjangnya 2 harakat.

خَلۡقِ Alif lam syamsiyah, karena alif lam bertemu dengan huruf ro (huruf syamsiyah), cara bacanya huruf lam di masukan ke huruf ro (huruf syamsiyah).

حۡمٰنِ Mad thabi'i, karena ada fathah berdiri di atas huruf mim, cara membacanya dibaca panjang 2 harakat.

مِنۡ تَفٰوُ Ikhfa aqrob, karena nun mati bertemu dengan huruf ta, cara membacanya suara nun mati dibaca antara idzhar dan idgham.

تَفٰوُ Mad thabi'i, karena ada fathah berdiri diatas huruf fa. Dibaca panjang 2 harakat.

تَفٰوُتٍ ؕ Tanda waqaf, singkatan dari Al waqfu aula artinya lebih baik waqaf dari pada washal (lebih baik berhenti daripada lanjut).

فَارۡ Tafkhim, karena ra mati sebelumnya ada baris fathah, cara membacanya huruf ra mati dibaca tebal.

الۡبَصَرَۙ Alif lam qomariyah, karena alif lam bertemu dengan huruf ba (huruf qomariyah), cara membacanya lam mati dibaca jelas.

الۡبَصَرَۙ Tafkhim, karena huruf ra barisnya fatah, cara membacanya huruf ro dibaca tebal. Kemudian setelah ra ada waqaf adamul waqfi, tidak boleh berhenti.

تَرٰ Mad thabi'i, karena ada fathah berdiri di atas huruf ra, cara membacanya dibaca panjang 2 harakat.

مِنۡ فُطُوۡرٍ Ikhfa ausath, karena huruf nun mati bertemu dengan huruf fa, cara membacanya ditahan serta dengung condong ke huruf "M".

فُطُوۡرٍ Mad arid lisukun, karena mad thabi'i berhadapan dengan satu huruf yang hidup yang berada di akhir kalimat, huruf yang di akhir kalimat itu mati jika diwaqafkan, cara bacanya panjangnya 2 sampai 6 harakat. Kemudian, ra dibaca secara tafkhim.