5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran

Contoh Mad Layyin dalam Alquran bakal diulas dalam artikel ini. Mad layyin termasuk ilmu tajwid yang sangat penting dipahami kaum muslim.

1. Mad Layyin

Secara umum, pembagian hukum tajwid mad ada dua, yaitu maf far'i dan mad thobi'i. Mad layyin termasuk dalam golongan mad far'i.

Secara bahasa, mad berarti panjang dan layyin artinya lunak. Dari pengertian itu, mad layyin merupakan kalimat yang dibaca panjang dengan lembut dan halus.

Mad layyin terjaid jika ada huruf aw sukun (وْ) atau ya sukun (يْ) didahului huruf berkharakat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf.

Berbeda dengan mad thobi'i, jika ada huruf ya sebelumnya diikuti harakat kasrah, huruf waw sebelumnya diikuti harakat dhommah dan alif sebelumnya diikuti harakat kasrah.

Mad layyin terjadi jika ada huruf mad yaitu huruf waw sukun dan ya sukun serta huruf sebelumnya berkharakat fatkhah bertemu dalam satu kalimat.

Mad layyin dibaca dengan panjang 2 harakat. Namun, jika ya sukun dan wau sukun berada sesudah huruf yang berharakat fathah menghadapi huruf yang mati (waqaf) atau diwaqafkan, panjangnya boleh 2, 4, atau 6 harakat.

2. Contoh Mad Layyin

Berikut 5 contoh mad layyin dalam Alquran, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (12/11/2025):

1. Surat Al Baqarah Ayat 2

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَۙ

Hukum bacaan mad layyin dalam ayat inni terdapat pada kalimat Roiba.

2. Surat Quraisy Ayat 1–4

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)

Hukum bacaan mad layyin terdapat pada kalimat quraiisy, washshoiif, baiit, dan khouuf.