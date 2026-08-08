93. QS. Ad-Duha
(Waktu Dhuha)
Makkiyyah - 11 Ayat
وَالضُّحٰىۙ
١
Demi waktu dhuha (ketika matahari naik sepenggalah),
Penjelasan Ayat ke-1
وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰىۙ
٢
dan demi malam apabila telah sunyi,
Penjelasan Ayat ke-2
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىؕ
٣
Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu,
Penjelasan Ayat ke-3
وَلَـلۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ الۡاُوۡلٰىؕ
٤
dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan.
Penjelasan Ayat ke-4
وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيۡكَ رَبُّكَ فَتَرۡضٰىؕ
٥
Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
Penjelasan Ayat ke-5
اَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيۡمًا فَاٰوٰى
٦
Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu),
Penjelasan Ayat ke-6
وَوَجَدَكَ ضَآ لًّا فَهَدٰى
٧
dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk,
Penjelasan Ayat ke-7
وَوَجَدَكَ عَآٮِٕلًا فَاَغۡنٰىؕ
٨
dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
Penjelasan Ayat ke-8
فَاَمَّا الۡيَتِيۡمَ فَلَا تَقۡهَرۡؕ
٩
Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
Penjelasan Ayat ke-9
وَاَمَّا السَّآٮِٕلَ فَلَا تَنۡهَرۡؕ
١٠
Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik(nya).
Penjelasan Ayat ke-10
وَاَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ
١١
Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur).
Penjelasan Ayat ke-11
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