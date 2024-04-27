Tadarus Alquran, Ketahui 12 Hukum Tajwid Ini Lengkap dengan Penjelasannya

HUKUM tajwid dalam tadarus Alquran dibahas secara jelas Okezone Muslim kali ini. Diketahui bahwa kitab suci Alquran menjadi pedoman bagi umat Islam agar selamat dunia dan akhirat.

Banyak keutamaan serta pahala membaca dan mengamalkan Alquran. Tiap satu huruf yang dibaca akan dibalas satu kebaikan dan terus dilipatgandakan atas tiap bacaannya.

Alquran juga akan memberikan syafaat pada hari akhirat bagi yang membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam:

"Bacalah oleh kalian Alquran, karena ia (Alquran) akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya." (HR Muslim nomor 804)

Namun yang perlu dipahami dalam membaca Alquran adalah harus dengan benar makharajil huruf dan tajwidnya. Sebab apabila tajwid dan pengucapan hurufnya salah, maka artinya pun akan salah juga.

Berikut ini 12 hukum bacaan tajwid ayat-ayat suci Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Izhar Halqi

Izhar secara bahasa artinya jeas dan izhar halqi adalah hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi. Adapun halqi sendiri berarti tenggorokan, maka cara mengucapkannya harus jelas juga, huruf tersebut antara lain alif atau hamzah dan ha, ghain, ha, ain, kha.

2. Idgham bigunnah

Idgham bigunah artinya melebur di sertai dengungan atau yang berarti memasukan salah satu huruf nun mati atau tanwin kedalam bugunnah tersebut haruslah mendengung jika na bertemu empat huruf berkutnya yakni nun. ya, wauw, mim.

3. Idgham bilaghunnah

Idgham bilaaghunnah artinya melebur tanpa mendengung atau memasukan huruf sesudahnya tanpa disertai suara mendengung. Hukum bacaan tersebut berlaku jika nun atau tanwin bertemu huruf berikutnya lam dan ra. Meskipun demikian hukum ini tidak berlaku apabila nun mati atau tanwin serta huruf tersebut tidak ada dalam satu kata.

4. Iqlab

Iqlab adalah suatu hukum bacaan alquran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu di dengan satu huruf sajayaitu huruf ba dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin.