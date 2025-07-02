Doa Sesudah Sholat Dhuha dan Artinya

JAKARTA - Doa sesudah sholat Dhuaha sangat penting diketahui setiap umat Islam. Doa ini dapat menjadi pelengkap amalan soleh setelah menunaikan ibadah sunnah pada pagi hari.

1. Sholat Dhuha

Sholat Dhuha adalah ibadah sunah yang dilaksanakan pada waktu dhuha, yaitu dimulai sejak matahari naik setinggi tombak hingga menjelang waktu zawal, saat matahari berada tepat di tengah langit.

Dilansir dari MUI Digital, Rabu (2/7/2025), sholat Dhuha dapat membuka pintu rezeki dan menjadi wujud syukur atas berbagai nikmat dari Allah SWT. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, sholat Dhuha dapat menggantikan sedekah untuk setiap persendian tubuh manusia.

Dari Abu Dzarr, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى

Artinga : “Ada sedekah (yang hendaknya dilakukan) atas seluruh sendi salah seorang dari kalian. Karena itu setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar makruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan semuanya itu dapat tercukupi dengan dua rakaat dhuha.” (HR. Muslim no. 720)

2. Doa Sesudah Sholat Dhuha

Usai menunaikan sholat Dhuha, disarankan membaca doa. Salah satu doa yang dianjurkan sebagaimana ditemukan di kitab-kitab fiqih Mazhab Syafii yaitu I’anatut Thalibin, Tuhfatul Muhtaj, dan Hasyiyatul Jamal.

اَللهُمَّ اِنَّ الضُّحَآءَ ضُحَاءُكَ، وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ، وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ، وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ، وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ، وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ

Allāhumma innad dhuhā’a dhuhā’uka, wal bahā’a bahā’uka, wal jamāla jamāluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ishmata ishmatuka.

Artinya : "Wahai Tuhanku, sungguh dhuha ini adalah dhuha-Mu, keagungan ini adalah keagungan-Mu, keindahan ini adalah keindahan-Mu, kekuatan ini adalah kekuatan-Mu, dan penjagaan ini adalah penjagaan-Mu."