Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sholat Hajat Berapa Rakaat dan Jam Berapa?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |09:46 WIB
Sholat Hajat Berapa Rakaat dan Jam Berapa?
Sholat Hajat Berapa Rakaat dan Jam Berapa? (Ilustrasi/Pexels)
A
A
A

JAKARTA - Sholat hajat berapa rakaat dan jam berapa? Hal ini mungkin masih menjadi tanda tanya bagi sebagian muslim. 

1. Sholat Hajat

Sholat hajat merupakan salah satu ibadah sunah yang baik dikerjakan jika seseorang sedang memiliki keinginan atau tengah berada dalam kesempitan.

فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه وتعسر عليه ذلك فليصل هذه الصلاة الآتية

Artinya: "Orang sedang mengalami kesempitan, berhajat untuk membuat mashlahat agama dan dunianya, dan merasakan kesulitan karenanya, hendaklah melakukan shalat sebagai berikut."

(Lihat Syekh M Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2002 M/1422 H], cetakan pertama, halaman 103).

Sholat hajat bisa dilakukan dengan 2 rakaat salam. Paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat, sebagaimana melansir laman NU, Selasa (14/10/2025). 

2. Sholat Hajat Jam Berapa? 

Sholat hajat tidak memiliki waktu khusus untuk melaksanakannya. Berbeda dengansholat dhuha yang harus dilaksanakan pada pagi menuju siang hari, atau sholat tahajud yang dilaksanakan pada sepertiga malam.

Namun, ada waktu terlarangnya, yakni setelah subuh hingga muncul matahari atau setelah waktu ashar.

3. Tata Cara Sholat Hajat

Berikut tata cara mengerjakan sholat hajat. 

1. Mengungkapkan niat, cukup di dalam hati. Adapun bacaan niatnya sebagai berikut.

أُصَلِّيْ سُنَّةَ الحَاجَةِ رَكْعَتَيْنِ أَدَاءً لِلهِ تَعَالَى 

Ushallī sunnatal hājati rak‘ataini adā’an lillāhi ta‘ālā. 

Artinya, “Aku menyengaja shalat sunnah hajat dua rakaat tunai karena Allah SWT.”

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184300/sholat-o3bm_large.jpg
Tata Cara Sholat Jenazah, Lengkap dengan Niat dan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183347/sholat-Thf8_large.jpg
Syarat dan Bacaan Niat Sholat Qashar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182054/sholat-YxJv_large.jpg
Sholat Tahajud Berjamaah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844/sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180373/sholat-9bpl_large.jpg
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/330/3179727/sholat-3hNq_large.jpg
Ada Najis di Pakaian, Sholat Tetap Sah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement