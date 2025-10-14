Sholat Hajat Berapa Rakaat dan Jam Berapa?

JAKARTA - Sholat hajat berapa rakaat dan jam berapa? Hal ini mungkin masih menjadi tanda tanya bagi sebagian muslim.

1. Sholat Hajat

Sholat hajat merupakan salah satu ibadah sunah yang baik dikerjakan jika seseorang sedang memiliki keinginan atau tengah berada dalam kesempitan.

فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه وتعسر عليه ذلك فليصل هذه الصلاة الآتية

Artinya: "Orang sedang mengalami kesempitan, berhajat untuk membuat mashlahat agama dan dunianya, dan merasakan kesulitan karenanya, hendaklah melakukan shalat sebagai berikut."

(Lihat Syekh M Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2002 M/1422 H], cetakan pertama, halaman 103).

Sholat hajat bisa dilakukan dengan 2 rakaat salam. Paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat, sebagaimana melansir laman NU, Selasa (14/10/2025).

2. Sholat Hajat Jam Berapa?

Sholat hajat tidak memiliki waktu khusus untuk melaksanakannya. Berbeda dengansholat dhuha yang harus dilaksanakan pada pagi menuju siang hari, atau sholat tahajud yang dilaksanakan pada sepertiga malam.

Namun, ada waktu terlarangnya, yakni setelah subuh hingga muncul matahari atau setelah waktu ashar.

3. Tata Cara Sholat Hajat

Berikut tata cara mengerjakan sholat hajat.

1. Mengungkapkan niat, cukup di dalam hati. Adapun bacaan niatnya sebagai berikut.

أُصَلِّيْ سُنَّةَ الحَاجَةِ رَكْعَتَيْنِ أَدَاءً لِلهِ تَعَالَى

Ushallī sunnatal hājati rak‘ataini adā’an lillāhi ta‘ālā.

Artinya, “Aku menyengaja shalat sunnah hajat dua rakaat tunai karena Allah SWT.”